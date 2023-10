Vernissage Youngmin Lee

Youngmin Lee studierte Malerei in Seoul und ist Meisterschülerin an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden. In ihrer Arbeit geht es um Farben.

Farben, die sie gern ansieht und in denen sie wohnen möchte. Inspiriert von Landschaft, Himmel und ihrer Umwelt, wird Youngmin Lee während des Malens selbst Teil der Farben. Ihre meist wandhohen Gemälde füllen das gesamte Sichtfeld des Betrachters. Sie entführen ihn in Farbsphären, die mal der Tiefe einer Unterwasserwelt oder der Weite einer Landschaft gleichen.