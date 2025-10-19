Vernissage zur Ausstellung "Am Puls der Pausa"

Die Gedok-Künstlerinnen Reutlingen erspüren den Puls der Pausa.

Die Künstlerinnen der GEDOK Reutlingen fühlen der Pausa auf den Puls. Mit ihren Kunstwerken in Malerei, Grafik, Fotografie und Angewandter Kunst ergründen sie das besondere Pausa-Design der einstigen Weltfirma für Dekorationsstoffe. Für die Künstlerinnen waren dabei die außergewöhnliche Firmengeschichte, die Architektur und die herausragenden Textildesigns inspirierend.

Das Kulturerbe der Pausa mit Firmengebäuden, Ausstattungen und Textilsammlung ist seit 2006 ein Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung. Als reiche Quelle für die moderne Designgeschichte des 20. Jahrhunderts dient es auch heute noch stilbildend für die Zukunft. Die GEDOK-Künstlerinnen machen mit ihren Kunstwerken deutlich: Die Pausa fasziniert bis heute!

Mit Grußworten von Oberbürgermeister Michael Bulander und Barbara Krämer, Vorsitzende der GEDOK Reutlingen e.V. und einer Einführung von Museumsleiterin Dr. Franziska Blum und Künstlerin Dr. Kathrin Fastnacht.

Musikalische Gestaltung: Zungenschlag Quartett der JMS Steinlach unter der Leitung von Christina Rettich.

Zur Vernissage laden wir alle Interessierten sehr herzlich ein!