Vernissage zur Ausstellung "Farb(t)räume"

Farben und Wörter – das sammelt die Maus Frederik in dem bekannten Bilderbuch von Leo Lionni für die Wintermonate und hilft damit auf seine ganz eigene Weise der Gemeinschaft, die dunkle, kalte Jahreszeit zu überstehen.

Farben und Wörter – das Buch verweist damit eindrucksvoll auf die Bedeutung von Kunst im Leben, gerade auch in herausfordernden Zeiten.

Die Ausstellung „Farb(t)räume“ der Rottenburger Malerin Ute Wagner-Zavaglia knüpft an diesen Gedanken an. In ihren farbintensiven, meist abstrakten Werken verbindet sie leuchtende Farbwelten teilweise mit poetischen Wortfragmenten. So entstehen vielschichtige Bildräume, die Emotionen wecken und individuelle Assoziationen zulassen. Die Besucherinnen und Besucher sind beim Betrachten eingeladen, eigene „Farb(t)räume“ zu entdecken.