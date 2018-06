Finissage: Kunstausstellung von Margot Bullinger

Zur jährlichen Kunstausstellung zeigt Margot Bullinger ihre Werke in der Sparkasse Crailsheim.

Die Künstlerin, Margot Bullinger aus Ilshofen, hat dank einer Freundin 2005 die Malerei für sich entdeckt. Bereits im Jahr 2006 beteiligte sich erstmalig an Gruppen- und Einzelausstellungen.

Margot Bullinger ist experimentierfreudig und hat sich in den vergangenen Jahren künstlerisch und technisch stetig weiterentwickelt. Sie zeigt in der Ausstellung der Sparkasse Crailsheim Acryl- und Ölgemälde in starken Farben, aber auch Zeichnungen aus Kohle. Die Ausstellung kann an Wochentagen von 9-13 Uhr, Montag und Donnerstag 14-18 Uhr sowie Dienstag, Mittwoch, Freitag von 14-17 Uhr besichtigt werden.