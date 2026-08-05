Vernissage zur Comic-Ausstellung

„Wie geht es dir?“ Zeichner*innen gegen Antisemitismus, Hass und Rassismus.

Die Initiative entstand ab 2023 als Reaktion auf den 7. Oktober und die nachfolgenden gesellschaftlichen Polarisierungen. Auf Grundlage von 60 Interviews mit in Deutschlanden lebenden Personen aus verschiedenen Kulturen, die auf unterschiedliche Weise von den Ereignissen betroffen sind, entwickelten 48 Künstler*innen Comics, die persönliche Perspektiven in erzählerischer und visuell zugänglicher Form erfahrbar machen. Die multiperspektivische Darstellung ermöglicht einen niedrigschwelligen Zugang zu einem komplexen gesellschaftlichen Thema und fördert Empathie und Dialogbereitschaft.