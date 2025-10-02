Vernissage

Tanz Skulpturen

Das Palatin Ringstrasse. 17-19, 69168 Wiesloch

Der international mehrfach preisgekrönte Werbe- und Kunstfotograf Walter Fogel zeigt uns in dieser Ausstellung seine Fotografien, die er in den letzten 10 Jahren geschaffen hat.

Durch die Zusammenarbeit mit Tänzern vom Breakdance, Flamenco, Rhythmische Sportgymnastik und Ballett entstanden zum Teil lebensgroße Tanz Skulpturen, die hier gezeigt werden. Die Breakdance-Serie zeigt eine emotionale Welt, die durch bewusst eingesetzte Bewegungsunschärfe mit den Emotionen spielt. Während die Tanz Skulpturen durch ihre klare Bildsprache überzeugen, entführt die Camouflage-Serie den Betrachter in eine Traumwelt, die an Bühnenbilder aus der Opernwelt erinnern.

Info

Kunst & Ausstellungen
