Zwei Künstlerinnen, die im Konzertsaal und auf der Opernbühne gleichermaßen zu Hause sind: Veronika Eberle konzertiert mit Spitzenorchestern der USA und Europas, seit sie als 16-Jährige mit den Berliner Philharmonikern unter Sir Simon Rattle debütierte. Bemerkenswert war ihr Auftritt in Christoph Marthalers »Lulu«-Inszenierung, wo sie Alban Bergs Violinkonzert auf der Bühne der Hamburger Staatsoper interpretierte. Anna Prohaska ist Ensemblemitglied an der Berliner Staatsoper und gern gesehener Gast der Opernhäuser in London, München, Moskau, Mailand oder Paris. Auch in Lied- und Konzertprogrammen zieht ihre Bühnenpräsenz das Publikum in den Bann. »Eine Sängerin muss zur Hälfte Schauspielerin sein«, meint Anna Prohaska, und Veronika Eberle sagt über ihre »Dragonetti«-Stradivari aus dem Jahr 1700: »Meine Geige ist meine Stimme.«

So sind die beiden Solistinnen die Idealbesetzung für zwei bewegende Konzertarien von Wolfgang Amadeus Mozart und Felix Mendelssohn Bartholdy, in denen neben der Gesangsstimme die Violine einen nahezu gleichberechtigten Part übernimmt. Beide Male geht es um Liebe und Leidenschaft, um ganz große Oper also. Da nimmt es nicht Wunder, wenn Mozarts letztes und vielleicht schönstes Violinkonzert sich unversehens auch von seiner dramatischen Seite zeigt. Hier wie in zwei meisterhaften Jugendwerken von Felix Mendelssohn Bartholdy beweist das Kammerorchester Basel seine bewährte Qualität und ungebremste Musizierlust.

Einführung 18.50 Uhr

Felix Mendelssohn Bartholdy

Streichersinfonie Nr. 4 c-Moll

»Infelice! Già dal mio sguardo« Konzertarie op. 94

Sinfonie Nr. 1 c-Moll op. 11

Wolfgang Amadeus Mozart

»Non più, tutto ascoltai« Rezitativ und Arie KV 490

Konzert für Violine und Orchester Nr. 5 A-Dur KV 219

Veronika Eberle Violine

Anna Prohaska Sopran

Kammerorchester Basel

Daniel Bard Konzertmeister & Leitung