Verpackungsfrei einkaufen, Ressource schonen

Alles, was produziert wird, wird einmal zu Müll. Ohne Müllentsorgungsunternehmen würden wir in diesem untergehen.

Man fühlt sich regelrecht hilflos, wenn man sieht, was tagtäglich anfällt. Dieser Workshop möchte Sie unterstützen, raus aus dieser Hilflosigkeit ins Handeln zu kommen! Die Dozentin Manuela Senn hat im Selbstversuch ihren Verpackungsmüll auf ein Sechstel reduziert. Unglaublich? Überzeugen Sie sich selbst davon, was möglich ist.