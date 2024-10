“Verrückte haben’s auch nicht leicht”, wer es bisher nicht geglaubt hat, den werden wir an unseren Aufführungen davon überzeugen und zwar vor Ort, im Bürgersaal Musberg!

Jeweils 2 Stunden vorher öffnen wir für alle hungrigen und durstigen Besucher*innen.

In dieser turbulenten Komödie in 2 Akten (von Bernd Spehling) möchte Jonas Doppelstein, als verrückter Patient getarnt, den Ärzten in der ,,Kurklinik Schmerzberg‘‘ ein letztes Attest entlocken, das ihm den Weg in ein Leben ohne Arbeit ebnen soll. Ob ihm dies, inmitten einer fragwürdigen Psychologin, einer hübschen Krankenschwester, einem honorarversessenen Chefarzt, einem flippigen Bufdi und weiteren merkwürdigen Leidensgenossen gelingt, zeigen wir Ihnen in unserem neuen Stück und dem bewährten Team.