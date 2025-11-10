Verrücktes zu Neujahr

Mit einer ganz und gar außergewöhnlich wilden Mischung beginnt das Neue Jahr im Festspielhaus CCH: Oder wann haben Sie zuletzt ein Alphorn oder ein Theremin auf der Bühne erlebt?

Die Stuttgarter Philharmoniker haben gleich beide Instrumentalexoten im Gepäck, gespielt von den beiden herausragenden Solisten Carolina Eyck am völlig berührungslos gespielten Theremin und Arkady Shilkloper am Alphorn. Und um dem Ganzen die Krone aufzusetzen: Die Steptänzerin Kira von Kayser komplettiert die illustre Solistenriege.

Auf dem Programm stehen Werke von Strauß, Massenet, Shilkloper und Gould, die eine rauschende Feier voller Verrücktheiten auf dem Schlossberg garantieren. Am Pult der Stuttgarter Philharmoniker steht der russische Dirigent Andrey Boreyko, der unter anderem den Hamburger und Düsseldorfer Symphonikern, dem Orchestre national de Belgique, dem Sinfonieorchester der Nationalphilharmonie Warschau und dem Berner Symphonierochester als Chef vorstand.