Vom 12. November bis 18. Dezember 2026 ist die Hochschule Heilbronn Gastgeberin der besonderen Wanderausstellung „Versäumte Bilder“ des Metavorhabens „Innovative Frauen im Fokus“ (meta-IFiF).

Die Ausstellung macht Wissenschaftlerinnen und Pionierinnen sichtbar, deren Leistungen für Forschung, Wissenschaft und Innovation häufig wenig Beachtung fanden oder nicht angemessen dokumentiert wurden. Mithilfe künstlicher Intelligenz entstehen dabei Porträts von Frauen, deren Geschichten zwar überliefert sind, deren Bilder jedoch fehlen oder nie entstanden sind.

An jedem Ausstellungsort wächst die Ausstellung um ein weiteres „Versäumtes Bild“. Auch die Hochschule Heilbronn hat sich auf die Suche nach einer Frau begeben, die die Region, die Wissenschaft oder die Hochschule nachhaltig geprägt hat.

Die Wahl fiel auf Liselotte Baum (1922–2015), Apothekerin, Lehrbeauftragte der damaligen Fachhochschule Heilbronn und eine der prägenden Persönlichkeiten der Krankenhauspharmazie in Deutschland. Als erste Frau erreichte sie den Rang einer Leitenden Pharmaziedirektorin in der Bundesrepublik und war eine Pionierin im Bereich der Medizinischen Informatik.

Freuen Sie sich auf die feierliche Eröffnung der Ausstellung mit spannenden Einblicken in die Entstehungsgeschichte des Projekts, die Suche nach der Heilbronner Pionierin und den künstlerischen Prozess hinter den KI-generierten Porträts.

Weitere Infos auf www.hs-heilbronn.de/de/Ausstellungseroeffnung-Versaeumte-Bilder