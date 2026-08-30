Seit 2020 vereinen Julian Knobloch-Krippner, Marlene Knobloch, Lasse Altmark und Jeremias Otto ihre kreativen Kräfte als VERSACER. Ihr Sound bewegt sich gekonnt zwischen Indiepop, 80s-Jangle und modernem Pop - tanzbar, modern und inspiriert von Metropolen wie New York und Manchester, während alle Vier in allen Gegenden Deutschlands verteilt leben. Ihre Songs sind ein Spiegel der Zeit, sie erzählen von gesellschaftlichem Druck, wackeligen Selbstbildern und dem Lebensgefühl einer Generation zwischen Gen Z und Millennials - authentisch, mal auf Deutsch, mal auf Englisch oder irgendwas dazwischen.

Nachdem sie mit sieben Singles, eine EP und ihrem Debutalbum „nothing was gonna happen if I didn't say anything" (2023, auf Vinyl) in nervenaufreibender DIY-Manier ein solides Fundament in der hiesigen Popszene geschaffen haben, sind VERSACER bereit für den nächsten Schritt: ihr zweites Album VERSACER, das am 25.09.2025 erscheint. Anschließend sind die zwei Geschwister und ihre beiden Freunde auf Tour.