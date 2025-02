Versailles. Am Hof des »Sonnenkönigs« Ludwig XIV spielte Kultur und insbesondere Musik eine herausragende Rolle.

Beim Auftritt der Sinfonietta Cracovia können Sie Trompeter Gabor Boldoczki bei seiner Reise an den französischen Hof begleiten und erleben Barockmusik in all ihrer Pracht: mit tänzerischem Charakter, Eleganz und virtuosen Verzierungen entführen wir Sie – nicht weit entfernt vom durch Versailles inspirierten Schlosspark Weikersheim – in die Musikwelt von François Couperin, Jean-Philippe Rameau und anderen. Fein und durchsichtig, zugleich voller Leidenschaft und Energie ist diese Musik – und mit der Sinfonietta Cracovia kommt eines der führenden Kammerorchester aus Polen an die Tauber, die von Auftragskompositionen bis hin zu Netflix-Projekten in unterschiedlichsten Facetten begeistern. Vive la France – vive la musique!

Gabor Boldoczki Trompete

Sinfonietta Cracovia

Werke von Rameau, Couperin, Leclair u.a.

Wir danken dem Freundeskreis TauberPhilharmonie e.V.