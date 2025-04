Verschwörung in der Soldatenstadt - eine Mitmach-Tour zwischen Wirtshaus und Kaserne

"Bei diesem temporeichen Format werden die Bärenwiese und die Karls-Stadt zum Spielfeld - und Sie sind mittendrin!"Der Treffpunkt ist der Maulbeerbaum auf der Bärenwiese.

Zeitsprung ins Jahr 1786: Wer ist der Täter? Der Marketenderin Berta wird auf geheimnisvollem Wege zugetragen, dass auf den Herzog Carl Eugen ein Mordkomplott geplant ist. Sie selbst, vor vielen Jahren vom Hofe verbannt, hofft auf Rehabilitation, wenn Sie den oder die Täter liefern kann, bevor der Plan ausgeführt wird. Die Zeit drängt, denn Beweise müssen schleunigst gesucht werden. Das Abenteuer nimmt immer wieder überraschende Wendungen, die ein oder andere Flasche wird geleert und man kommt des Rätsels Lösung gemeinsam näher. Hören Sie spannende Geschichten, erfahren Sie vom Soldatenleben jener – in der Kaserne, auf dem Schlachtfeld, im Wirtshaus, im Hurenhaus und im Gotteshaus.Eine neue interaktive Tour, die Wissen vermittelt, zeitgleich Rätsel aufgibt und auf das vorzüglichste unterhält. Diese Mitmach-Tour dauert ca. 2,5h incl. Pause, ist also ein Nachmittagsabenteuer. Bitte nehmen Sie etwas zu trinken mit. Sie arbeiten miteinander in Kleingruppen an der Lösung des Falls. Wir beginnen beim Kunstzentrum Karlskaserne und enden an der Friedenskirche.