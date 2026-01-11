Viele der Gebäude aus damaliger Zeit sind inzwischen wieder verschwunden.

Während ältere Bewohner Wasseralfingens diese Bauten selbst noch erlebt haben, stehen jüngeren zum Kennenlernen nur noch ein paar Schwarz-weiß-Fotos zur Verfügung. Bis heute erzeugt ein immerwährender Wandel

des Ortsbildes auch ein stetiges „Verschwundenes Wasseralfingen“.

Die Ausstellung im Museum (Bürgerhaus) stellt beispielhaft mit Hilfe von 70 Plakatbahnen das "Verschwundene Wasseralfingen" vor. Dabei enthält jede einzelne Bahn zwei bis vier Fotos, die passend zum jeweiligen Standort chronologisch von oben nach unten geordnet sind.