Verständliche Wissenschaft: Bürgermeister Martin Gönner

"Wenn ich durch die Lande fahre, dann frage ich mich sehr oft und immer häufiger: Wo ist sie denn hin die gute Baukultur? Städte und Dörfer haben in den letzten paar Jahrzehnten gelitten. Jeder hat gebaut, wie man es in der Gemeinde für richtig hielt – und der öffentliche Raum ist das, was übrigblieb. Dass der gebaute Raum eine Wir-kung auf uns hat, weiß man seit Anbeginn der Zivilisation. Wenn wir also von einer guten Stadtentwicklung sprechen, müssen wir nicht nur über einladende Grünflächen und eine Infrastruktur sprechen, sondern in erster Linie über eine Architektur die den Menschen in den Mittelpunkt stellt, Teilhabe und Gleichberechtigung ermöglicht und ein Gemeinschaftsgefühl vermittelt. Wir haben es in der Hand, unsere Lebensräume, unser Mössingen zu gestalten. Schauen wir uns doch ein paar Beispiele in Mössingen ge¬meinsam an."

Hinweise