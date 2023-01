Verständliche Wissenschaft: Prof. Dr. Augustin Speyer

Die Bedeutung Luthers, insbesondere seiner Bibelübersetzung, für die Ausbildung der deutschen Standardsprache kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Das gilt insbesondere für seine Bibelübersetzung, deren erste Version (das sogenannte Septembertestament, also die Übertragung des Neuen Testaments) vor genau 500 Jahren erschienen ist. In diesem Vortrag sollen die Ausgangsbedingungen für Luthers spezielle Sprachform dargelegt werden, also die (hoch- und niederdeutsche) Sprachlandschaft, die er vorgefunden hat. Dann das, was er daraus gemacht hat, also die speziellen Eigenschaften des „Lutherdeutsch“, vor allem in Bezug auf die Bibelübersetzung. Schließlich soll noch auf die Gründe für den bis heute spürbaren Erfolg dieser Sprachform eingegangen werden.

Hinweise