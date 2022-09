Bekannt wurde er durch seine Video-Reihe „Zukar“, in der Firas Alshater Syrern erklärt, wie die Deutschen ticken und andersherum.

Mittlerweile hat Alshater zwei Bücher geschrieben: „Ich komm auf Deutschland zu: Ein Syrer über seine neue Heimat“ und „Versteh einer die Deutschen! Firas erkundet ein merkwürdiges Land“. Er ist ein ganz „normaler “ Berliner mit Hipsterbart und Brille. Firas, geboren 1991 in Damaskus, studierte dort Schauspiel. In der Revolution gegen Baschar al-Assad begann er als Journalist und Kameramann für ausländische Nachrichtenagenturen zu arbeiten. Er wurde mehrfach verhaftet und gefoltert. Seit 2013 lebt er in Berlin. Gemeinsam mit Jan Heilig drehte er den Dokumentarfilm "Syria Inside". Alshater studiert derzeit an der Film University Babelsberg KONRAD WOLF.