Versteinert, verkohlt und als Verzierung - Versteinerungen aus der Trias ...

In der Trias prägten Farne, Schachtelhalme und auch Bäume unterschiedliche Landschaften. Dieses breite Spektrum ist heute nur noch in Form von Versteinerungen erhalten. Vorgeschichtliche botanische Funde überdauerten nur unter besonderen Bedingungen die Jahrhunderte. So lassen sich steinzeitliche Pflanzen vor allem anhand verkohlter Reste bestimmen. Bereits Wilhelm Mattes hat in den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts die zum Teil unscheinbaren Relikte geborgen, u. a. auch einen Apfel, den er damals als Urapfel bezeichnete. Heute gehören Untersuchungen botanischer Reste zum Standard bei archäologischen Ausgrabungen. So können Lebensmittel beispielsweise aus römischer Zeit detailliert benannt werden. Ergänzt werden diese Informationen durch schriftliche Quellen und Darstellungen auf Steindenkmälern.