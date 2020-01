Versuch über Willy Brandt

Willy Brandts ältester Sohn Peter erinnert sich an seinen Vater als Politiker und Privatmann, der noch in den 1980er-Jahren eine der umstrittensten Persönlichkeiten in Deutschland war. Und er schreibt über das 'liebevolle, aber nicht ganz einfache Verhältnis zweier sperriger Menschen'. Peter Brandt verbindet die familieninterne Sicht mit dem analytischen Blick des Historikers. So entstand keine Biographie im herkömmlichen Sinne, sondern ein Essay, der Privates und Politisches gemeinsam deutet und bislang weniger bekannte Züge dieser Jahrhundertgestalt mit kritischer Zuneigung herausarbeitet. Zur Person: Dr. Peter Brandt ist Professor für Geschichte an der FernUniversität Hagen und Sohn von Bundeskanzler Willy Brandt.