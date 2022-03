»One. One & One«

Noa Wertheim Choreografie

Avi Belleli Musik

Roy Vatury Bühne

Sasson Kedem Kostüme

Vertigo Dance Company

Explosive Körperpräsenz mischt sich in ihrem Tanz mit graziler Schnelligkeit. Noa Wertheims Kompanie bringt die Wucht des zeitgenössischen Tanzes aus Israel auf die Bühne, die raue und wilde Energie einer Kunst, die ebenso von mediterraner Glut wie durch Konflikte der modernen Gesellschaft aufgeladen ist. »One. One & One« entstand zum 25. Geburtstag der Vertigo Dance Company, die heute zu den wichtigsten israelischen Ensembles gehört. Der Titel zitiert einen Vers aus dem Talmud. Choreografin Wertheim sieht in »One« die Einsamkeit des Menschen, aber genauso das Einssein der Gemeinschaft. Ihr Stück konfrontiert die Suche des Individuums nach Ganzheit und seinen Wunsch, sich mit anderen zu verbinden.

Wertheim zeigt, wie die Menschen in ihrem unendlichen Verlangen nach Zugehörigkeit Vertrauen schöpfen und Beziehungen eingehen. Gleichzeitig entsteht die Angst vor Gleichschaltung. Auf der Suche nach Individualität brechen Einzelne immer wieder aus der Menge aus, die auf diese Herausforderung reagiert. Wie eine Wüste wirkt die Bühne, auf der nach und nach Erde verstreut wird. Sie ist aber auch das nährende Feld, der Boden, auf dem die Individualisten ihre Zugehörigkeit zur Natur erfühlen, die Asche schließlich, aus der vielleicht ein Phönix aufsteigt.