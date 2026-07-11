VERTIGO DANCE COMPANY

Der Tanz in »Kuma« möchte die Bewegung des Herzens spürbar machen: wie es sich zusammenzieht und wieder ausdehnt.

Er richtet den Blick auf die Augen, wenn sie sich schließen und öffnen, und feiert das Leben. Das lebhafte, innige Stück wird zu einem Anker, an dem sich die Tänzer inmitten von Aufruhr und Chaos festhalten können – ein Ort der Ruhe. »Kuma« entstand unter dem Eindruck des Terrorangriffs vom Oktober 2023, einem tiefgreifenden Einschnitt in der Geschichte Israels. Getanzt wird in einem Meer aus gelben Blumen, wie sie im Frühjahr oft die Wüstengebiete des Landes überziehen. Hier stehen sie als Symbol für Neubeginn und Hoffnung in einer von tiefer Unsicherheit geprägten Zeit – insbesondere für die Hoffnung auf die Rückkehr der Geiseln.