Vertrauen in Zukunft - Nachtschichtgottesdienst

Nneka Egbuna hat sich ein Leben lang durchkämpfen müssen: Mit 19 Jahren kam sie alleine aus Nigeria nach Deutschland.

Und heute tourt sie mit erfolgreichen Konzerten durch alle Kontinente, ist in der US-Late-Night-Show von David Letterman zu Gast oder engagiert sich für Kindersoldaten in Sierra Leone. Eine echte Weltbürgerin und Weltmusikerin.

Was stärkt ihr Vertrauen? Wie kann sie Jugendlichen Hoffnung vermitteln und dass es sich lohnt, sich für die Zukunft einzusetzen? Solchen Fragen stellt sich Nneka im Nachtschichtgottesdient und Mit-Organisatorinnen der Schülerproteste „Fridays for Future“ bringen Ihre Perspektiven und Erfahrungen ein: Charlotte von Bonin und Nisha Toussaint Teachout. Dabei wird Nneka auch Lieder singen wie „Heartbeat“ mit dem sie auch in England unter den Top 20 war. Nneka bezieht ihre musikalischen Einflüsse u.a. aus Hip-Hop, Soul und Reggae.

Sie sagt: „Für meine Musik gibt es keine Schublade. Ich mache, was ich will.“ Der Eintritt ist kostenlos. Es ist möglich, über die Theaterhauskasse (telefonisch oder persönlich) Plätze zu reservieren.