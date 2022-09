Vertrauen zwischen Generationen

Grit Poppe und Delphine Pessin, die Preisträgerinnen des Deutsch-Französischen Jugendliteraturpreises 2021, lesen aus ihren prämierten Jugendromanen. Nicola Bardola ist Jury-Mitglied beim Deutsch-Französischen Jugendliteraturpreis und moderiert den Abend. Er ist als Autor, Journalist und Übersetzer tätig.

„Verraten“ von Grit Poppe ist die Geschichte von Sebastian, der in Ost-Berlin 1986 nach dem Tod seiner Mutter in ein Heim gebracht wird. Sein Vater holt ihn überraschenderweise aus dem Heim, obwohl Sebastian seit Jahren keinen Kontakt mehr zu ihm hatte. Plötzlich taucht ein Mitarbeiter der Stasi auf und möchte, dass Sebastian für ihn arbeitet, denn sein Vater ist ein Staatsfeind. Ihm bleibt keine Wahl: entweder er bespitzelt seinen Vater oder die Stasi bringt ihn zurück ins Heim – zusammen mit Katja, die mit ihm geflohen ist und die er seither versteckt.

„Deux fleurs en hiver“ begleitet Capucine, Praktikantin in einem Pflegeheim und Violette, eine der Bewohnerinnen. Capucine versteckt sich hinter bunten Perücken und Violette lächelt nicht mehr. Zwei Menschen, die entschieden haben, der Welt nicht mehr zu vertrauen. Beide Frauen möchten ihr Geheimnis bewahren. Doch in den Tiefen der Geheimnisse liegen Ängste. Mit zunehmendem gegenseitigem Vertrauen stellt sich bei beiden die Gewissheit ein, dass "Die Angst noch nie verhindert hat, dass die Dinge ihren Lauf nehmen, sondern die Dinge einfach nur schwieriger macht“. Ihre Haltung verändert sich. Das Leben liegt in der eigenen Hand.

Charles de Gaulle sprach in seiner Rede 1962 die Jugend an. Sie sollte den Lebensmut aufbringen, voran zu gehen, die Welt zu gestalten und vor allem die Kraft aufbringen, das vergangene Grauen hinter sich zu lassen. 2022 zeigen sich viele altbekannte, aber auch neue Herausforderungen für die Menschheit. Grit Poppe und Delphine Pessin sprechen mit ihrer Literatur nicht nur Jugendliche in Deutschland und in Frankreich an – Themen, die diesseits und jenseits des Rheins gleichermaßen aktuell sind aber auch Sichtweisen, die von der jeweiligen nationalen Geschichte geprägt sind.

Die französische Lesung wird begleitend ins Deutsche übersetzt.

Wenn Sie in Präsenz teilnehmen möchten, kommen Sie ohne Anmeldung zur Abendkasse und können gegen 8 € Eintritt an der Präsenzveranstaltung teilnehmen. Die online Teilnahme kostet 8 €. Hierfür melden Sie sich bitte an.

Die Veranstaltung findet dank der Förderung des Deutsch-Französischen Bürgerfonds statt. www.buergerfonds.eu

Der Deutsch-Französische Bürgerfonds berät, vernetzt und finanziert Projekte, die die deutsch-französische Freundschaft und Europa in der Breite der Bevölkerung erlebbar machen. Er fördert eine Vielzahl an Formaten und Themen, ist niedrigschwellig und steht allen Akteuren der Zivilgesellschaft offen. Der Bürgerfonds geht auf den im Jahr 2019 zwischen Deutschland und Frankreich geschlossenen Vertrag von Aachen zurück und wurde im April 2020 errichtet. Er wird vom Deutsch-Französischen Jugendwerk (DFJW) umgesetzt und wird zu gleichen Teilen von der Bundesregierung und der französischen Regierung finanziert.