V ielfältig

E nergetisch

R asant

V isonär

E inzigartig

„Be a Voice, not an echo“ lautet die Maxime, wenn unsere Freigeister ihre kreative Energie ungezügelt ausleben. Diese Unikate kombinieren Artistik, Comedy, Tanz und Gesang zu einer mitreißenden Show; kraftvoll, dynamisch und energiegeladen.

Energie hat viele Facetten, „VERVE“ beleuchtet die wunderbarsten: Den eigenen Antrieb, großartiges zu vollbringen und die Kraft, gemeinsam etwas zu bewegen.

Erleben Sie ein Ensemble von Originalen, die zusammen bis an ihre Grenzen gehen – und weit darüber hinaus. Lassen Sie sich inspirieren und werden Sie Teil von „VERVE – show me the energy”.