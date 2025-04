Wer macht sich mit auf die Suche nach der Hieroglyphenschrift der uns umgebenden

Dinge? Beim letzten zwischen/ding haben wir mitgebrachte Gegenstände während Blitz-Mal-Einheiten in Comic-Wesen verwandelt. Diesmal lassen wir sie in einer Foto-Love-Story in Beziehung zueinander treten. Ob ihr schon da wart oder neu dazustoßt: kommt in Begleitung eures zu beseelenden Dings!