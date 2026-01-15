Very British – Motette

Englische Chormusik.

Werke von William Byrd, Thomas Tallis („If ye love me“), Charles Villiers Stanford (Three motets, op. 38), John Rutter u.a.; Gemeinsamer Studiochor der Kirchenmusikhochschulen Rottenburg und Tübingen, Leitung: Marius Mack

Die Tübinger Motette ist als Reihe geistlicher Musik in der Stiftskirche St. Georg 1945 gegründet worden. Neben klassischer Musik vergangener Jahrhunderte war und ist aktuelle, zeitgenössische Musik ebenso selbstverständlich vertreten. Die Motette findet jeden Samstag als „Geistliche Musik in liturgischer Form“ bei freiem Eintritt statt und wird von der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde Tübingen veranstaltet.

In der Motette erklingen hochklassige Chor-, Orgel- und Instrumentalmusik unterschiedlicher Stile. Psalm, Schriftlesung, Gebet sowie ein Gemeindelied sind feste Elemente dieses musikalischen Abendgottesdiensts.