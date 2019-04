Very British Musicians

Hans Kumpf fotografierte bereits 1965 die Queen bei ihrem Besuch in Schwäbisch Hall. Bis heute lichtet er auch zahlreiche britische Musiker ab, darunter Django Bates, Norma Winstone und Pete York, die 2018/19 in der Hospitalkirche konzertieren werden. Kumpf fotografierte den Beatles-Drummer Ringo Starr ebenso wie Mick Jagger und Charlie Watts von den Rolling Stones. Doch hauptsächlich hatte er herausragende Vertreter des Jazz wie den Dixieland-Papst Chris Barber, die Saxophonistin Barbara Thompson, den Gitarristen John McLaughlin sowie die Blues-Legende Alexis Korner vor der Kamera. Die Musiker traf Hans Kumpf meist bei Festivals auf dem europäischen Festland, aber auch in London entstanden einige Fotos.