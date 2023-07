1. Böbinger Sommerkino im Park - "Michael Gaedt gibt alles!" im Anschluss der Film "Leichtmatrosen - 3 Mann in einem Boot"

Nach einem 90minütigen Live-Auftritt von Michael Gaedt sehen Sie den Film "Leichtmatrosen - Drei Mann in einem Boot"

Drei Männer und ein Hausboot: In der Komödie "Leichtmatrosen - Drei Mann in einem Boot" schippern drei krisengeplagte Stuttgarter eine Woche lang auf der Havel Richtung Müritz. Die ungewohnte und gar nicht so beschauliche Dreisamkeit bringt so manches zum Vorschein, was bisher erfolgreich verschwiegen und verdrängt wurde. "Leichtmatrosen - Drei Mann in einem Boot" ist ein schwungvolles Roadmovie auf dem Wasser, für das Regisseur Stefan Hering seine drei Protagonisten mit leichter Hand durch die Widrigkeiten der Schifffahrt und der Selbsterkenntnis steuert. Silja Clemens schrieb das Drehbuch dazu nach der Romanvorlage "Leichtmatrosen" von Tom Liehr. Golo Euler, Stephan Szász und Gabriel Merz spielen die drei Hausbootfahrer, in weiteren Rollen sind Susanne Bormann, Michael Gaedt, Luca Zamperoni und Ramona Kunze-Libnow zu sehen.

Länge 85 Min., FSK 6