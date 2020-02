Vespertreff

Herzliche Einladung zum neuen Angebot des Nonnenmacher-Hauses in der Gartenstraße: Immer am ersten Mittwoch im Monat gibt es ein Vesper, bei dem Sie Gelegenheit haben, neue Nachbarn kennenzulernen oder alte Bekannte wiederzusehen. Dazu gibt es am Ende einen kurzen Input zu ganz unterschiedlichen Themen. Wir freuen uns, Sie bei uns zu begrüßen, wenn es wieder heißt: blaue Stunde im grünen Haus!