VETINARIS GROOVE In Concert

Die Band ist DER Geheimtipp der Region und sorgt mit ihrem unverwechselbaren GrooveRock für eine fantastische Stimmung.

Gegründet 2015 hat sie sich durch ihre kreativen Interpretationen von „Songs aus der 2. Reihe“ der 70er bis 90er Jahre einen Namen gemacht. Die Künstler, die Titel zum Repertoire beisteuern sind u.a. Freak Power, Pink Floyd, King Crimson, Blood Sweat & Tears, Led Zeppelin, Deep Purple u.a., aber eben die nur selten live zu hörenden Stücke – immer verfeinert mit funky Rhythmen, mitreißenden Soli und überragender Spielfreude. 70ties Sound turned into Groove Rock – alle weiteren Infos auf der Bandwebsite.

Die Musiker:

Christoph "Didi" Becherer (Gesang, akustische Gitarre)

Manfred "Manne" Schlecht (Bass)

Huey Gottlob (Schlagzeug)

Carsten Keller (Gitarre)