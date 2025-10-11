Vetinaris Groove wurde 2015 gegründet und die Musiker haben bereits jahrzehntelang in verschiedenen Formationen die Bühnen der Region begeistert.

Songs “aus der 2. Reihe” werden in eigener Weise interpretiert und mit einer guten Prise Improvisation angereichert. Die Künstler, die Titel zum Repertoire beisteuerten sind u.a. Freak Power, Pink Floyd, King Crimson, Blood Sweat & Tears, Led Zeppelin, Deep Purple u.a., aber eben die nur selten live zu hörenden Stücke. 70ties Sound turned into Groove Rock.