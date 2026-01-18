Vetter Guser Ball "Amore, Amore"

Auch im Jahr 2026 steht der Vetter Guser Ball unter einem neuen Motto. Ein Narrenstück in zwei Akten verbreitet das Gefühl von Dolce Vita, Amore und viel Spaß. Lassen Sie sich verzaubern!

Nach dem erfolgreichen Comeback des Vetter Guser Balls an der letzten Fasnet, dürfen Sie sich auch in diesem Jahr wieder auf unvergessliche Stunden voller Humor, Tanz und Show in der Sigmaringer Stadthalle freuen. Am Fasnetssamstag, den 14. Februar 2026, dreht sich dieses Jahr alles, passend zum Valentinstag, um „Amore“.

Eine deutsch-italienische Romanze nimmt sie mit auf eine Reise voller Herzklopfen und Leidenschaft, in der deutsche Lebensfreude und italienische Dolce Vita zu einer unwiderstehlichen Liebesaffäre verschmelzen. Amore liegt in der Luft – und Sie mittendrin!

Das Narrenspiel in zwei Akten und verschiedenen Szenen wird wieder begleitet von Livemusik. Im Anschluss an das Programm darf in der Halle bei Livemusik getanzt und im Foyer bei der Aftershowparty gefeiert werden.

Alles in Allem kann man sich also auf ein Fest der Gefühle und einen fröhlich-närrischen Fasnetssamstag in der Sigmaringer Stadthalle freuen!