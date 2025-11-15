vhs am Samstag: Die Geschichte Badens und Württembergs

Unser "Ländle" ist einladend: bei Ausflügen und Wanderungen, bei Besichtigungen mit dem auswärtigen Besuch gibt es viele Entdeckungen zu machen. Mal ist es ein altes Gebäude, mal eine historische Person, die unser Interesse finden.

Diese Entdeckungen machen noch mehr Spaß, wenn man wenigstens ein bisschen weiß, wer und was uns da in Stadt und Land begegnet. An exemplarisch dargestellten Ereignissen und mit einem groben Blick auf die Entwicklung der badischen und württembergischen Dynastien, werden Zusammenhänge aufgezeigt und auch Personen vorgestellt, die für die Geschichte des Landes prägend waren. Der Graf Eberhard im Barte und der "Türken Louis" werden ebenso zu nennen sein wie die Gründungsväter des heutigen Bundeslandes.