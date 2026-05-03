vhs am Samstag: Olympische Spiele 1936

Die Olympischen Spiele von 1936 in Berlin gelten als eines der eindrucksvollsten Beispiele für die politische Instrumentalisierung des Sports.

Das nationalsozialistische Regime inszenierte die Spiele als weltoffenes Großereignis und nutzte sie gezielt für Propaganda und Imagepflege. Der Vortrag beleuchtet die Hintergründe dieser Inszenierung, die Rolle der Medien sowie die Wirkung nach innen und außen. Zudem öffnet er den Blick für die politische Bedeutung von Sportgroßereignissen über 1936 hinaus.

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