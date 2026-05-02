vhs- Blitz Sommer-Make-Up

Der Sommer ist da und Sie wollen ein natürliches, angenehm leichtes Sommer-Make-up, welches nicht nur schnell von der Hand geht, sondern zudem auch heißen Temperaturen standhält?

Die Visagistin, Michaela Heumann, zeigt Ihnen in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung Tipps und Tricks, wie Sie sich im Nu ein sommerlich frisches und langanhaltendes Make-up zaubern können.

Der Kurs beinhaltet zudem einen Blitz-Exkurs, wie Sie Ihre Haut optimal auf ein Make-up vorbereiten.

Freuen Sie sich auf einen tollen Austausch, mehr Selbstbewusstsein, jede Menge Spaß und entdecken Sie neue Facetten an sich.

Kursinformation: Wenn möglich, kommen Sie bitte ungeschminkt zum Kurs.

Keine Vorkenntnisse erforderlich.

Bitte ein Getränk mitbringen.

Zeit: 1 Abend, 08.06.2026, 18:30-21:00 Uhr

Leitung: Michaela Heumann

Anmeldung jederzeit unter www.vhs-lkr-ansbach.de oder Tel. 09852-904-55