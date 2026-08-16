vhs-Ganzkörpertraining

Es erwartet Sie ein Ganzkörperworkout, das Elemente aus dem Faszientraining beinhaltet. In diesem Kurs werden Ausdauer, Kraft, Stabilisation und Koordination trainiert.

Rückenübungen werden mit einbezogen sowie alle Bereiche der Muskeln aktiviert und gestärkt. Trainiert wird mit Kleingeräten, Loops, Therabändern und dem eigenen Körpergewicht.

Dieser Kurs ist für Frauen und Männer gleichermaßen geeignet, die ein Training für den ganzen Körper suchen.

Zeit: 10 Abende, 15.09.-24.11.2026, 18-19 Uhr