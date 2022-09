VHS Kino französisch - Ouistreham - Wie im echten Leben

Eine Schriftstellerin fragt sich, wie das Leben am Rand der Gesellschaft ausschaut, schlüpft in die Rolle von Marianne und probiert es einfach aus.

Marianne, eine geschiedene Frau, steht ohne Geld vor den Trümmern ihrer Ehe. Weit weg von ihrem alten Leben fängt sie in Caen ganz von vorn an - erst mal als Putzkraft, also schrubbt Marianne fortan Toiletten. Als Publikum ahnt man es früh: Marianne hat ihre Geschichte nur erfunden. In Wahrheit recherchiert sie für ihr neues Buch, um nicht länger nur über prekäre Arbeitsverhältnisse zu reden, sondern diese auch zu verstehen.