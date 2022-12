VHS Kino spanisch - Maixabel

Maixabel hat bei einem Attentat der ETA ihren Ehemann Juan verloren. Die Witwe engagiert sich in den folgenden Jahren zunächst für die Angehörigen der ETA-Opfer, später dann auch für die Opfer der vom spanischen Zentralstaat finanzierten GAL-Kommandos, die wiederum ETA-Mitglieder und angebliche Sympathisanten töteten. Jahre danach haben zwei der Mörder von Juan dem Terror abgeschworen und wünschen sich ein Treffen der Versöhnung. Maixabel ist bereit, mit den Tätern zu sprechen. Ein Film über Opfer und Täter, der in zwei parallelen Handlungssträngen den Alltag von Maixabel und den inhaftierten ETA-Mitglieder zeigt. Ein Film, der das Menschliche in den Mittelpunkt rückt und betont, dass Dialog möglich ist und sich Menschen wirklich verändern können.

Veranstaltungsort: Kino Traumpalast Schwäbisch Gmünd