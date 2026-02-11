vhs- Lebensretter 112

Erste Hilfe Maßnahmen sind ein wesentlicher Bestandteil der Rettungskette und haben eine entscheidende Auswirkung auf die medizinische Prognose des Patienten im Notfall.

Es gibt einige wenige, sehr effektive Maßnahmen, welche bei einem lebensbedrohlichen Zustand von jedermann, in jeder Lebenslage angewendet werden können. Hierdurch ist es meist sogar ohne Hilfsmittel möglich menschliches Leben zu retten.

Werden auch Sie ein LEBENSRETTER und erlernen von einem erfahrenen Dozenten die wesentlichen Maßnahmen der Lebensrettung in typischen Akutsituationen und setzen diese im Praxistraining um.

Thematisch werden folgende Schwerpunkte vermittelt:

Bewusstlosigkeit und stabile Seitenlage

Freimachen der Atemwege

Reanimation („Prüfen – Rufen – Drücken“)

Anwendung eines Defibrillators

Stillen lebensbedrohlicher Blutungen (Kompressionsverband)

Herzinfarkt – nicht bagatellisieren, sondern entschlossen handeln!

Schlaganfall – ein Notfall, verlier keine Zeit!

In diesem Lehrgang trainieren Sie an Übungsphantomen.