vhs- Nordic Walking und Walking

Schon längere Zeit keinen Sport gemacht?

Zum Beispiel nach einer Verletzungspause oder einer Reha-Maßnahme?

Nordic Walking und Walking sind gelenkschonende Sportarten, die zugleich die Herz-Kreislauf-Leistung, die Koordination, die Stabilität und die Kondition verbessern.

Sie trainieren nicht nur die Beine, sondern den ganzen Körper.

Es sind Sportarten für jedes Alter, für Frauen, für Männer und für Jugendliche.

Die Einheiten beinhalten Aufwärmgymnastik, mit oder ohne Stöcke gehen, ca. 15 Minuten Kräftigungsübungen sowie zum Schluss Dehnübungen.

Bitte festes Schuhwerk bzw. Turnschuhe und wetterfeste Kleidung anziehen.

Zeit: 5 Abende, 09.06.2026 - 07.07.2026. Dienstag, wöchentlich, 18:00 - 19:30 Uhr.