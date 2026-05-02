vhs- Nordic Walking und Walking

für Neueinsteiger*innen und Wiedereinsteiger*innen Feuchtwangen

Parkplatz Hochmeister Turnhalle Ansbacher Straße 18, 91555 Feuchtwangen

Schon längere Zeit keinen Sport gemacht?

Zum Beispiel nach einer Verletzungspause oder einer Reha-Maßnahme?

Nordic Walking und Walking sind gelenkschonende Sportarten, die zugleich die Herz-Kreislauf-Leistung, die Koordination, die Stabilität und die Kondition verbessern.

Sie trainieren nicht nur die Beine, sondern den ganzen Körper.

Es sind Sportarten für jedes Alter, für Frauen, für Männer und für Jugendliche.

Die Einheiten beinhalten Aufwärmgymnastik, mit oder ohne Stöcke gehen, ca. 15 Minuten  Kräftigungsübungen sowie zum Schluss Dehnübungen.

Bitte festes Schuhwerk bzw. Turnschuhe und wetterfeste Kleidung anziehen.

Zeit: 5 Abende, 09.06.2026 - 07.07.2026. Dienstag, wöchentlich, 18:00 - 19:30 Uhr.

Info

Parkplatz Hochmeister Turnhalle Ansbacher Straße 18, 91555 Feuchtwangen
Sport & Bewegung
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