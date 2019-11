vhs-photogalerie: Europäischer Architekturfotografie-Preis 2019

Die Ausstellung vereint die besten Arbeiten des Europäischen Architekturfotografie-Preises 2019. Unter dem Thema "Joyful architecture" steht nicht die Funktionalität oder Ästhetik der Architektur im Vordergrund, Architektur darf hier Spaß machen.

So zeigt die Bildstrecke des Preisträgers Dirk Härle "das Besondere in scheinbar unspektakulären Situationen [...]. Freudvoll sind fraglos nicht die Architekturelemente, sondern die gezeigten Szenen für denjenigen Betrachter, der mit Gelassenheit und Humor auf unsere Umwelt schaut", so Reiner Nagel als Juryvorsitzender. Die beiden Berliner Fotografen Alexander Mai und Mikula Platz sowie der Leipziger Fotograf Nikolas Fabian Kammerer wurden mit zwei gleichwertigen Preisen gewürdigt und sind ebenfalls ausgestellt. Andreas Langen schreibt "Hurra, die Bilder [Kammerers] rocken. [...] hier geht alles kreuz und quer, poppig bunt vor kosmischem Schwarz." "Joyful architecture" präsentiert insgesamt 31 ausgezeichnete Fotograf/innen.