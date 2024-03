„KI“ bestimmt unseren Alltag bereits in vielen Bereichen: im Onlinehandel, bei der Kreditvergabe, in medizinischer Diagnostik, aber auch schon bei der Kommunikation in Social Media. Von selbstfahrenden Autos ganz zu schweigen. Anlass genug, einmal über KI im Allgemeinen und damit einhergehende ethische Fragen im Besonderen nachzudenken.

10122 Oliver Weidermann, Theologe