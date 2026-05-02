vhs- Workshop – „Schwarze Kunst“: Tauchen Sie ein in die Magie des Buchdrucks

Wie duftet eigentlich frische Druckerschwärze? Und wie fühlt es sich an, einen Buchstaben nicht zu tippen, sondern wirklich in der Hand zu halten?

In Sommers alter Druckerei erwacht ein jahrhundertealtes Handwerk zu neuem Leben – authentisch, faszinierend und zum Anfassen nah.

Zwischen schweren Eisenmaschinen, dem beeindruckenden Nachbau der Gutenberg-Presse und der legendären Linotype spüren Sie sofort, wie viel Geschick, Geduld und echte Kunstfertigkeit früher nötig waren, um Worte aufs Papier zu bringen. Ein gelernter Schriftsetzer und Drucker führt Sie durch die Werkstatt, erzählt Anekdoten aus der Zeit des Handsatzes und lässt Sie eintauchen in eine Welt, in der jeder Buchstabe ein kleines Kunstwerk war.

Und das Beste: Sie werden selbst kreativ. Mit alten Schriften gestalten Sie Ihre eigene Urkunde oder eine Stofftasche, die anschließend auf einer Handdruckpresse von Ihnen gedruckt wird – ein persönliches Erinnerungsstück an einen außergewöhnlichen Tag in der Welt der „Schwarzen Kunst“.

Zeit: 1 Abend, 12.06.2026. Freitag, 18:00 - 20:00 Uhr