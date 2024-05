Möchten Sie sich selbst im Bau eines künstlerischen Drachens versuchen?

Am ersten Workshoptag können Sie im Museum zusammen mit dem Drachenbauexperten Folke Gfrörer einen eigenen Drachen bauen. Am darauffolgenden Tag wird dieser dann in den Räumen der Freien Kunstakademie Gerlingen bemalt. Hierbei werden Ihnen Ute Haselmaier und Simone Vöhse, die Leiterinnen der Akademie, zur Seite stehen.