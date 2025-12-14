In Paolo Contes Stimme erklingen Blues und Jazz. Seine Lieder erzählen Geschichten von Liebe, Jazz, Frauen, die ihn verlassen und wiederkehren, Sternen, Tango, fernen Ländern, Wellen und vielem mehr. Wenn sich diese fünf internationalen Musiker treffen, teilen sie Paolo Contes Geschichten, eignen sich das Werk eines internationalen Künstlers auf brillante Weise an und bringen ihre gefühlsbetonte Handschrift ein, um uns zu verzaubern und uns die vielen Gesichter eines außergewöhnlichen Künstlers wie Paolo Conte näherzubringen. Die Masterminds des Projekts sind zwei ligurische Könner und Kenner der Musik Contes: Trompeter Marco Vezzoso und Pianist Alessandro Collina. Dank origineller musikalischer Arrangements interpretiert die Gruppe „Via Con Te“ die großen Klassiker eines unvergesslichen Künstlers neu und nimmt das Publikum mit auf eine romantische Reise nach Italien!

Besetzung: Marie Foessel (voc); Marco Vezzoso (trp); Alessandro Collina (p); Mini Schulz (b); Bernd Reiter (dr)