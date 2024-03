Viaggiare in Italia? Sì, a impatto zero!

Una vacanza responsabile è oggi possibile facendo attenzione ai mezzi con i quali ci si sposta, a dove si alloggia, a cosa si mangia e a quali itinerari si scelgono per non creare danni all’ambiente e favorire le economie locali. Durante l’incontro vi saranno forniti tanti spunti pratici su come visitare città d’arte entrando in comunicazione con gli abitanti, la cultura, le tradizioni e le realtà locali. Vi saranno proposti percorsi alternativi di viaggio a piedi, in bicicletta, con veicoli elettrici o in treno alla scoperta di borghi, profumi, sapori, sentieri di pellegrinaggio storici e trekking sulle Alpi e sugli Appennini. Un meraviglioso percorso attraverso il Bel Paese sfruttando i vantaggi di un modo di viaggiare vicino ai ritmi della natura e ricco di emozioni autentiche.