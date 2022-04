Bei warmen Temperaturen das Wochenende mit einem kühlen Feierabenddrink einläuten, unterwegs die ganze Crew treffen und gemeinsam direkt zur heißesten Party der Stadt weiterziehen –

klingt nach einem gelungenen Plan für den Samstagabend? Dann ab ins PURE! Jeden Samstag werden in der Friedrichstraße 13 wie gewohnt die freshesten „Vibes“ zum Wochenende aufgetischt! Die beliebte Eventreihe vereint erstklassiges Entertainment in hochwertigem Ambiente mit dem Besten aus HipHop, R&B und Urban Tunes. Bis 23 Uhr ist außerdem nicht nur der Eintritt für alle Gäste kostenlos – man kann sich an der Bar auch Getränke zu Happy-Hour-Preisen sichern! Alle Shots kosten nur je zwei Euro, Bier gibt’s für je drei Euro, ausgewählte Longdrinks schon zum Preis von fünf Euro und Cocktails für je sechs Euro. Außerdem winkt zusätzlich jeder Dreiergruppe Mädels, die in diesem Zeitraum den Club betritt, eine Flasche Prosecco aufs Haus. Na dann – auf fantastische Sommernächte im PURE!