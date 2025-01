VIBRATION – Die Nacht, die bleibt!

Am 8. Februar verwandeln wir das Climax erneut in einen Ort mit einem einzigartigen Vibe, der dich einlädt, von Anfang bis Ende zu tanzen.

Line-Up:

Kevin Fischer

Denis Wunderlich

Trend:B

Mokka

House, Tech-House und Minimal werden die Nacht unvergesslich machen. Ob auf der Tanzfläche oder an der Bar – dieser Vibe wird dich tragen bis zum Morgengrauen

Who is in?

See you on the dancefloor