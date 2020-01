Victim-in-Chief: Das Opfer ist der neue Held

Der bedauernswerteste Mensch der Welt erbte ein Vermögen und besuchte eine teure Elite-Uni. Danach heiratete er eine Reihe von Models – nacheinander natürlich – und verdiente Millionen als Star seiner eigenen Reality-TV-Sendung. Sein Name stand schon für Macht, Selbstvertrauen und Reichtum, als er sich einen Traum erfüllte: Er kandidierte für die Präsidentschaft - und besiegte die klare Favoritin. Jetzt war er mächtiger denn je und trotzdem stellte sich Donald Trump nur wenige Monate nach seiner Wahl an ein Rednerpult und rief: »Kein Politiker in der Geschichte – und ich sage das mit großer Gewissheit – wurde schlimmer oder unfairer behandelt!«

Wenn Trump sich als unschuldig Verfolgter einer „Hexenjagd“ bezeichnet, glauben ihm bis heute mehr als 60 Millionen US-Wähler*innen, denn geschickt erklärt er sich zum Ziel derselben finsteren Mächte, von denen diese sich bedroht fühlen. Trumps Erfolg ist das anschaulichste Beispiel für den Aufstieg des Opfers zum Helden unserer Zeit. In seinem Vortrag fragt sich Journalist Matthias Lohre, warum es vielen Politiker*innen und anderen heute Macht verleiht, sich machtlos zu geben.

Matthias Lohre, geboren 1976, arbeitet als Journalist und Autor in Ber-lin und berichtet über Politik aus der Hauptstadt und den Bundeslän-dern. Neun Jahre Redakteur der taz, zuletzt als politischer Reporter, ist er heute u.a. für Die Zeit und ZEIT ONLINE tätig.